StartCup Palermo, al via la business plan competition che promuove la cultura d'impresa

Alle ore 10 del 16 giugno, presso i locali del Consorzio Arca e in diretta streaming sulla pagina Facebook, verrà presentata l'edizione 2021 della StartCup Palermo, la business plan competition promossa dall'Università degli Studi di Palermo che ha l'obiettivo di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico della Sicilia, diffondendo la cultura d'impresa nel territorio.

L'iniziativa è rivolta in particolare ai settori accademici, ai gruppi di ricerca ed ai professionisti capaci di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative. Una commissione tecnico-scientifica, basandosi su originalità, innovatività e potenziale di mercato delle idee, selezionerà i progetti che passeranno alla seconda fase e che concorreranno per il podio il 15 ottobre. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è prevista per il 16 luglio 2021.

I primi due classificati inoltre parteciperanno alla Start Cup Sicilia, business plan competition che coinvolge le università siciliane che vedrà, la selezione delle migliori idee di impresa a livello regionale. I gruppi selezionati parteciperanno al Premio Nazionale dell’Innovazione La Start Cup Palermo è promossa dall’Università degli Studi di Palermo e organizzata dal Consorzio Arca, con il fondamentale sostegno economico di Eit Health, della rete Enterprise Europe Network (Een) e di numerosi sponsor (clicca qui per il collegamento).

