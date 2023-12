Stan getz tribute: il progetto di Benny Amoroso sul palco del Miles Davis

Il suo sassofono tenore ha brillato particolarmente nel fortunato periodo del cool jazz, per il suo lirismo e lo straordinario calore del suo suono. Insieme a Tom Jobim e Joa Gilberto può essere definito l'inventore della bossa nova, un mix perfetto che non conosce tempo. Il sassofono di David Baron Stevens ha stile e le giuste qualità per potere omaggiare la sua opera. David Baron Stevens , sax; Franco Giannola, piano; Giacomo Bertuglia, contrabbasso; Maurizio Gula, batteria