Al via l'undicesima stagione di Musicamente: sul podio un concerto d'amore

“Un concerto d’Amore”, ma nel senso letterario del termine, che vedrà protagonisti strumenti che raramente si ha occasione di ascoltare e ammirare: la viola d’amore, l’oboe d’amore, la viola da gamba e il fagotto barocco. Sette musicisti e undici strumenti per un programma vario e virtuoso che incorona il compositore e organista tedesco Georg Philipp Telemann come principe della serata. L’Arianna Art Ensemble sarà infatti protagonista di un doppio appuntamento che prende proprio il nome di “Un concerto d’Amore”, in programma 17 ottobre e con un’anticipazione il 16 ottobre.

Il primo concerto, infatti, sarà protagonista della della rassegna “Note di Periferie” e il secondo è organizzato nell’ambito dell’XI esima stagione concertistica di MusicaMente. Il primo appuntamento sarà il 16 ottobre presso la chiesa Maria Santissima Assunta di Valdesi, alle 20.45, il secondo il 17 ottobre, all’Oratorio di Santa Cita, sempre alle 20.45. “Il concerto darà la possibilità di ascoltare due strumenti molto affascinanti ma raramente ascoltati nelle sale da concerto: la viola d’amore e l’oboe d’amore, la cui denominazione già evoca dolcezza e delicatezza”, spiega Cinzia Guarino, presidente dell’associazione MusicaMente, che prosegue: “L’oboe d’amore appartiene alla famiglia degli strumenti ad ancia doppia, come il tradizionale oboe, ma è leggermente più grande e con un timbro più tranquillo e sereno.

La viola d’amore, invece, si distingue dalla viola grazie alla presenza delle corde di risonanza, che generano suono ricco di armonici, particolarmente dolce e caldo”, conclude la Guarino. Per l’occasione comporranno l’Arianna Art Ensemble Alessandro Nasello (fagotto barocco e flauto), Sara Bagnati (violino), Giorgio Chinnici (viola d’amore e viola), Gioacchino Comparetto (oboe d’amore e oboe), Marco Lo Cicero (viola da gamba e violone), Viviana Caiolo (violoncello), Cinzia Guarino (clavicembalo).

Informazioni e prenotazioni: per gli eventi della rassegna “Note di periferia” l’ingresso è con un contributo libero. Per l’ingresso agli appuntamenti della stagione concertistica di MusicaMente, invece, i biglietti saranno di 10 euro (per quello intero) 5 euro (per quello ridotto).

In occasione della XI esima stagione concertistica dell’associazione MusicaMente di Palermo, vengono anche riproposte le formule di abbonamento. È stata prevista una formula di abbonamento all’intera stagione concertistica e due formule che prevedono un mini abbonamento per i concerti, da marzo a luglio, ed uno per quelli da settembre a novembre. I biglietti singoli, ma anche gli abbonamenti, potranno essere acquistati tramite una prenotazione online su www.diyticket.it.