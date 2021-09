Musicamente, la nuova stagione: tra gli ospiti Marcello Gatti e l'Arianna art ensemble

Riprende la X edizione della stagione concertistica autunnale dell’Associazione MusicaMente di Palermo, promossa dall’Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali.

Il prossimo appuntamento sarà il 22 settembre, alle 21, presso l'Oratorio di San Mercurio, con il concerto del flautista Marcello Gatti, che si esibirà per l'occasione insieme all’Arianna Art Ensemble. Gatti, che ha al suo attivo una intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi in tutta Europa, America, Giappone, Australia e Medio Oriente presso le più prestigiose istituzioni musica.

L'abbonamento all'intera stagione avrà un costo di 60 euro (intero) 50 euro (ridotto per over 65 e studenti universitari). Il costo dei singoli biglietti è di 12 euro, 8 euro (ridotto). Per prenotazioni: assmusicamente@gmail.com.

