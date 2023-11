Al via la nuova stagione di "Comic 90100": lo spettacolo sul palco dell'Agricantus

Il Teatro Agricantus di Palermo apre le porte all'entusiasmante nuova stagione del laboratorio di cabaret “Comic 90100”: molto più di un laboratorio, una fucina di artisti, un vero e proprio spettacolo che coinvolge il pubblico in modo intelligente e sempre nuovo, garantendo contenuti comici sempre freschi e diversi ad ogni appuntamento.

Ideato e sostenuto dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di Tramp Management, il laboratorio “Comic 90100” è un'opportunità imperdibile sia per i comici emergenti che per quelli affermati, che potranno testare i loro nuovi monologhi davanti a un pubblico esperto di comicità che, a sua volta, potrà assistere a spettacoli sempre diversi in cui ogni artista proporrà il proprio stile, rendendo lo spettacolo adatto a spettatori eterogenei per gusto ed età.

"Abbiamo scelto il Teatro Agricantus perché è il luogo ideale per spettacoli di cabaret - dicono i fratelli Bonanno -. Un posto intimo dove si crea una naturale empatia tra pubblico e artisti". Ogni serata, della durata di circa un'ora, sarà condotta da Chris Clun e Simone Riccobono, due fuoriclasse della nuova comicità, che presenteranno esibizioni ricche di energia e ritmo.

Con loro sul palco un cast fisso composto da Francesco Gottuso, I Badaboom, Chicco Tortora, Roberto Pizzo, Alessio Lupo e Antonio Panzica (vincitore dell'ultimo Zelig Open Mic), e nuovi comici che di volta in volta amplieranno ulteriormente il roster. Il primo appuntamento di “Comic 90100”, mercoledì 8 novembre alle ore 21, vedrà il debutto di Valentina Coppola, una cantante con la passione per il cabaret, che presenterà al pubblico il suo primo monologo. Ospite della serata l'attrice catanese Giovanna Criscuolo. Biglietti: singolo € 12; ridotto ingresso coppia € 10.