St. Patrick's day allo Shamrock Cafè con i Walk On, la band tributo agli U2

Trifogli, folletti e cappelli, pinte di Guiness nell'isola di verde smeraldo, per celebrare San Patrizio. Questi i simboli dell'Irlanda, questa l'atmosfera che ci sarà allo Shamrock Cafè di Palermo il 17 Marzo, il tutto a suon di U2 con i Walk On, band palermitana capitanata da Maurizio Sparacello (voce) che dal 2013 rende omaggio alla band irlandese. Tanti i gadgets a tema che saranno distribuiti durante la serata. Non vi resta che prenotare il vostro tavolo e prepararvi a una serata che si preannuncia strepitosa!!!