St Patrick's Brunch con live music da Ballarak

San Patrizio da Ballarak. Il nostro Sunday brunch si veste di Verde! Festeggiamo il "St. Patrick’s Day" con Ih Palermo da Ballarak Dove ci vediamo? Da Ballarak alla Magione: in via Castrofilippo, 20 domenica 17 Marzo dalle 12.30 alle 15.30 Buon cibo (tra cui l’imperdibile jacket potato), tanta birra un Live music che vi trasporterà in Irlanda pur rimanendo in una delle piazze più belle, la Magione. Se ti vesti di verde ci saranno dei super Gadget per te! (più è fuori di testa il tuo outfit, più bello sarà il tuo regalo quindi impegnati!)

Per prenotazioni contattare la scuola Ih Palermo al numero 091.584954 o Ballarak su Whatsapp al numero 344 010 8559