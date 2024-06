Squarcialupo e i Beati Paoli: torna il tour sul lato oscuro della Palermo rinascimentale tra sangue e mistero

Un efferato delitto, dei sospettati eccellenti e una setta segreta, il cui mistero aleggia sulla città da secoli. Un'indagine itinerante per ricostruire trame economiche e intrighi politici che si celano dietro all'omicidio del nobile Gianluca Squarcialupo - a capo di una delle più controverse rivolte della storia isolana - consumato nella cornice di una Palermo cinquecentesca, fatta di complotti, macchinazioni, congiure e vendette. Chi e perché ha voluto la fine di Squarcialupo? E in che modo la sua morte si lega alla temibile e leggendaria setta dei Beati Paoli? Tra fonti e rimandi storico-letterari, un itinerario sul lato inedito, oscuro e affascinante del Rinascimento siciliano.



