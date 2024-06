"Sport senza barriere": pallavolo, basketball, tiro con l'arco e golf per l'evento di chiusura a Monreale

Si terrà oggi, nell'impianto sportivo della società Conca d'Oro a Monreale, l'attesissimo evento di chiusura del progetto "Sport senza barriere". Questo evento rappresenta il culmine di un'iniziativa dedicata alla promozione dello sport e dell'inclusione che ha coinvolto numerosi giovani e appassionati nel corso dell'anno.

La giornata sarà ricca di attività sportive, offrendo ai partecipanti l'opportunità di cimentarsi in discipline come pallavolo, basketball, tiro con l'arco e golf. Il progetto è stato ideato con l'obiettivo di avvicinare i giovani allo sport, promuovendo valori fondamentali come l'integrazione, la collaborazione e il rispetto reciproco.



L'evento sarà un'occasione unica per i giovani di Monreale e dintorni di sperimentare nuove abilità sportive, migliorare le proprie capacità e rafforzare il senso di comunità. Gli organizzatori hanno lavorato con dedizione per garantire una giornata memorabile, all'insegna dello sport e della socialità.



Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo progetto, dai partecipanti agli allenatori, passando per i volontari e gli sponsor. Il loro impegno e la loro passione sono stati fondamentali per creare un ambiente accogliente e stimolante, dove tutti i partecipanti hanno potuto divertirsi e crescere insieme.



"Sport senza barriere" ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di diverse età e provenienze in un obiettivo comune: divertirsi e crescere insieme. Invitiamo tutta la comunità a partecipare e a sostenere questa meravigliosa iniziativa.