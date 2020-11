Lo sport è salute, al Foro Italico al via un allenamento di pugilato collettivo all'aperto

Lo sport è salute! Salute psicofisica, prevenzione, coscienza e padronanza del proprio corpo. Mai come in questo momento storico è importante prendersi cura della propria salute. Stiamo navigando senza rotta in piena emergenza sanitaria, un'emergenza che mostra sempre più la crisi del nostro sistema ospedaliero pubblico, svenduto e massacrato negli anni da tagli e privatizzazioni. Noi, realtà sportive che da sempre assolviamo un compito di prevenzione e monitoraggio sul territorio, tramite l'attività sportiva di base e la medicina sportiva, che effettua periodicamente sui nostri ragazzi uno screening dello stato di salute generale, abbiamo voluto mettere in campo un allenamento di pugilato collettivo all'aperto, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie e sul distanziamento, per diffondere nelle nostre comunità la cultura del benessere e della prevenzione. Appuntamento domenica 15 novembre sul prato del Foro italico di Palermo a partire dalle ore 11:00.