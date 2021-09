Sportinvilla, a Villa Filippina benessere e attività sportive all'aria aperta per grandi e bambini

dalle 15 alle 16 e dalle 16.30 alle 17.30 per i piccoli | dalle 18 alle 18.45 e dalle 19. alle 19.45 per gli adulti

Quando Dal 20/09/2021 al 20/09/2021 dalle 15 alle 16 e dalle 16.30 alle 17.30 per i piccoli | dalle 18 alle 18.45 e dalle 19. alle 19.45 per gli adulti

Al Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) da lunedì 20 settembre riparte “Sportinvilla”, un programma di attività sportive per adulti e bambini condotte da istruttori qualificati. La proposta è per bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni e comprende la possibilità di acquisire competenze motorie e sportive e affinare i gesti tecnici specifici di diverse discipline, dagli sport individuali a quelli di squadra.

Per gli adulti la possibilità di praticare un allenamento funzionale ad alta intensità con 45 minuti di esercizio a circuito, per migliorare il proprio stato di salute, la propria forma fisica e il benessere dell’organismo, con esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi per lo sviluppo globale delle attività motorie.

Da lunedì 20 settembre appuntamento tutti i lunedì e i mercoledì, dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 16.30 alle 17.30 per i piccoli, dalle 18.00 alle 18.45 e dalle 19.00 alle 19.45 per gli adulti.

Considerati gli ampi spazi della Villa, facilmente raggiungibile a piedi o con qualsiasi mezzo, “Sportinvilla” diventa l’occasione per trascorrere alcune ore di relax o staccare la spina dalla routine quotidiana. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi contingentati nel rispetto delle normative anti Covid-19. Per informazioni e iscrizioni scrivere a parcovillafilippina@gmail.com.

