Sponde Sonore, atmosfere argentine con Tobaldi e Luna ai Cantieri culturali alla Zisa

Argentina: anima e corpo di un popolo, nella sua musica senza confine. Venerdì 12 maggio alle 21,30, la sessione Spring/Summer della rassegna Sponde Sonore, cartellone organizzato da Arci Tavola Tonda ai Cantieri culturali alla Zisa, porta sulla scena due grandi interpreti, su un raffinato repertorio di tanghi e milonghe: Luciano Tobaldi, musicista polistrumentista argentino, cantante, compositore e arrangiatore, in duo con il virtuoso chitarrista Agustín Luna.

Chi è Luciano Tobaldi

La sua radice musicale è il tango, in cui ha sviluppato una carriera in varie sfaccettature. Ha cantato con Amores Tangos, il Sexteto Meridional, La Misteriosa Buenos Aires e la Julián Peralta Orchestra. Ha suonato il bandoneon ne La Orquesta Rascacielos. Fondatore del Luna Tobaldi Duo insieme con Agustín Luna, con il quale ha realizzato due album, sei tournée in tutta Europa tra il 2015 e il 2022, partecipando a festival di tango come Tarbes en tango (Tarbes, Francia), Tangopostale (Tolosa, Francia), Los Tinkers (Bregenz, Austria), Notte dei musei (Aquisgrana, Germania), TangoKamp (Kolasin, Montenegro). Nella sua carriera da solista ha partecipato allo Sponzfest 2022 a Calitri, in Italia, e al Round one thirtyfive tour con Vinicio Capossela.