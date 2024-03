Torna Sponde Sonore, Marc Ribot in concerto da solista al Cinema De Seta

Sponde Sonore, la rassegna annuale di concerti che l’Associazione Tavola Tonda organizza dal 2017 ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo, entra nel vivo con il ritorno, dopo 12 anni, di uno dei più apprezzati chitarristi di sempre: lo statunitense Marc Ribot in concerto da solista il prossimo 9 marzo al Cinema De Seta.

"Un artista ingannevolmente articolato che usa l'inarticolatezza come strumento espressivo", ha scritto di lui il New York Times. In 40 anni di carriera Ribot, classe 1954, ha pubblicato 25 album a suo nome, esplorando tutto, dal jazz pionieristico di Albert Ayler al figlio cubano di Arsenio Rodríguez.

Un mito musicale di cui l’estate scorsa è arrivato nelle librerie italiane “Nelle mie corde. Storie e sproloqui di un chitarrista noise” (Sur, 200 pp.), traduzione a due anni dalla pubblicazione dell’originale, della sua prima raccolta di scritti "Unstrung: Rants & Stories of a Noise Guitarist", pubblicata da Akashic Books.

La sua carriera è costellata da numerosi successi. Il suo disco da solista, "Silent Movies" (Pi Recording 2010), è stato descritto come un "pezzo quasi magistrale" dal Village Voice ed è entrato in diverse liste dei Best of 2010, tra cui quella del LA Times, ricevendo gli elogi della critica di tutto il mondo.

Il 2018 ha visto l'uscita di due album a sfondo politico: "Yru Still Here?" (Northern Spy), l'atteso terzo album del trio post-rock/noise Ceramic Dog di Ribot, e "Songs of Resistance 1942-2018" (con la partecipazione di Tom Waits, Steve Earle, Meshell Ndegeocello e altri su Anti- Records), che esprime la rabbia e l'indignazione in questi tempi turbolenti, ed entrambi gli album sono stati inseriti in varie liste Best of 2018, tra cui All Songs Considered di Npr.

Nel 2021 Ribot ha continuato con una raffica di uscite, tra cui "Hope" di Ceramic Dog, registrato durante la pandemia, oltre a due ristampe in vinile per la prima volta: "Marc Ribot Plays Solo Guitar Works of Frantz Casseus" del 1993, da tempo fuori catalogo, e "Silent Movies" (2010).

Per la rivista Rolling Stone "da quando Ribot ha collaborato con Tom Waits con Rain Dogs del 1985, è diventato il chitarrista di riferimento per tutti i tipi di avventurieri della roots-music: Robert Plant e Alison Krauss, Elvis Costello, John Mellencamp". Ha registrato anche con Neko Case, Diana Krall, Elton John/Leon Russell's The Union, Solomon Burke, John Lurie's Lounge Lizards, Marianne Faithful, Joe Henry, Allen Toussaint, Medeski Martin & Wood, Caetono Veloso, Susana Baca, Allen Ginsburg, Madeline Peyroux, Nora Jones, Céu, Akiko Yano, The Black Keys e molti altri. Ribot collabora regolarmente con il produttore T Bone Burnett, vincitore di un Grammy®, e con il compositore di New York John Zorn. Ha inoltre composto e suonato in numerose colonne sonore di film come "Walk The Line", "The Kids Are All Right" e "The Departed" (Scorcese).

Alla musica Ribot affianca da sempre l’impegno politico, dall’ambientalismo alle lotte per i diritti degli artisti. Al quotidiano italiano il Manifesto di recente ha dichiarato: “I crimini dell’imperialismo (per citare Lenin) mi mandano fuori di testa come quando ero un ragazzo in New Jersey. Però… la musica è qualcosa di mediato: come lo è anche l’azione politica efficace. Mi ha sempre colpito quanto i critici negli anni Sessanta discutessero della musica di Albert Ayler e di altri protagonisti del free jazz in termini di rabbia, non cogliendo la sua enorme tensione spirituale, la sua bellezza e la sua esilarante componente di umorismo”.

L'offerta artistica proposta da Sponde Sonore negli anni si è mossa nel solco della musica contemporanea e d'autore e, come si evince dal nome stesso della rassegna, punta a offrire un ventaglio di suoni, stili, generi e a far incontrare generazioni di artiste e artisti che hanno messo in moto processi di innovazione, rielaborazione e interpretazione delle tradizioni musicali, sia italiane che internazionali. Il programma spazia quindi dal jazz alla world music, dalla musica d’autore alle incursioni nell’elettronica, anche all’interno dello stesso concerto, ma con un unico denominatore: la capacità di raccontare il presente partendo dalle radici a cui si è legati, anagraficamente o affettivamente.

I Cantieri culturali sede di Arci Tavola Tonda, sono un luogo ad alta densità creativa. Spazi espositivi, spazi per la formazione, per attività teatrali, musicali, cinematografiche e per iniziative di comunità. Un luogo di 55 mila mq dove tra fine Ottocento e inizi Novecento sorgevano le Officine Ducrot e dove oggi si genera cultura grazie alla governance condivisa di un coordinamento di 23 organizzazioni pubbliche e private (alcune delle quali raggruppate in un’Organizzazione di Comunità: ETS Cantieri Culturali alla Zisa).