Sponde Sonore è ora un festival: cinque giorni di concerti e laboratori di musica e danze popolari

La rassegna Sponde Sonore si trasforma in Festival con cinque giorni di concerti e stage di musica, canto e danza dal 6 al 10 settembre. Ogni pomeriggio al circolo Arci Tavola Tonda i workshop e ogni sera all’Averna Spazio Open, i concerti. Si inizia con due appuntamenti d’eccezione: martedì 6 settembre il cantautore Mario Incudine e mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre una delle band di world music più affermate in Europa, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra.

Incudine porterà a Palermo, per la prima volta, lo spettacolo che ha conquistato teatri e spettatori di mezza Italia: Mimì di e con Mario Incudine, con i testi di Sabrina Petyx e la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino. Mimì - da Sud a Sud. Viaggio musicale sulle note delle canzoni di Domenico Modugno legate alla Sicilia, a una terra che Modugno ha adottato perché, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano! La Sicilia la conoscono tutti, tutti sanno dov’è e poi il dialetto è molto simile al tuo, al pugliese. Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!”. Costo del biglietto: 20 euro.

Mercoledì e giovedì all’Averna Spazio Open per Sponde Sonore arriverà, invece, la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. Il concerto inizialmente in calendario solo l’8 settembre avrà una seconda data il 7 per rispondere alle richieste dei fans. La Bgko è un ensemble internazionale con base a Barcellona e con radici anche in Sicilia dove è nata voce del gruppo Margherita Abita, originaria di Levanzo. Il sound unico e contemporaneo di questa band deriva dalla appassionata e inarrestabile esplorazione che conduce nel mondo dei suoni e dei timbri della musica rom, klezmer, balkan e mediterranea, inteso come un insieme di tradizioni musicali e culture multietniche che va oltre ogni confine geografico. La Bgko terrà anche uno stage di “Musica d’insieme” previsto nel pomeriggio e aperto ad altri musicisti. Costo del biglietto: 20 euro. Posti disponibili solo il 7 settembre.

Si prosegue venerdì 9 settembre con un doppio concerto: Nando Brusco, musicista calabrese che proporrà un concerto per voce e tamburo. Un viaggio senza tempo nella memoria orale della sua terra. Fra mito e realtà. Fra voce e tamburo. A seguire i Birkin Tree Trio, già collaboratori dei Chieftains, accompagneranno il pubblico in Irlanda, tra le melodie e le scatenate danze dell'isola verde. Costo del biglietto: 7 euro.

Infine sabato 10 settembre un altro concerto doppio: la salentina Rachele Andrioli con lo spettacolo spettacolo “Leuca”. Grazie alla voce, strumenti come il marranzano, i tamburi a cornice, le corde, il flauto armonico, e all'utilizzo sapiente di macchine più innovative come la loop station, Rachele Andrioli evoca rituali ancestrali, che rapiscono lo spettatore portandolo in un luogo altro, denso di suggestioni e colori. A seguire i Casentuli, gruppo di polistrumentisti con un vasto repertorio che comprende musiche, canti e balli siciliani coinvolgeranno il pubblico in una gioiosa e sicilianissima festa a bballu. Costo del biglietto: 7 euro.

Stage e laboratori tra musica, canto, danza

Grande spazio sarà dedicato agli stage di musica, canto e danza. Oltre a quello di Musica d'insieme con i componenti della Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, sono in programma due workshop tenuti da altrettanti maestri d’eccezione per chi suona o vuole suonare il tamburo a cornice: il primo è un incontro introduttivo alla "tecnica siciliana" con Michele Piccione, in cui si lavorerà sulle terzine di base del ritmo di tarantella siciliana; il secondo (solo per chi già suona) è una masterclass con Nando Brusco, che approfondirà la dinamica di movimento della mano sulla tammorra, le differenze timbriche ed espressive dello strumento, la relazione tra il tamburo, il corpo di chi suona e lo spazio. Rachele Andrioli condurrà invece “Coro a coro”, un laboratorio di canto polifonico per donne, che va dalle musiche popolari dal mondo al repertorio d’autore, per scoprire la forza terapeutica del canto che costruisce ponti, accoglie, lenisce. Lo stage preparerà le partecipanti per una esibizione, sabato 10, all’interno del concerto della cantante salentina, sul palco dello Spazio Open, ai Cantieri Culturali alla Zisa.

Per gli amanti della danza c’è solo l’imbarazzo della scelta: un laboratorio di ritmi balcanici per seguire al meglio il concerto della Bgko e un laboratorio di danze irlandesi per godersi il concerto dei Birkin Tree Trio. Per prepararsi alla Festa a BBallu dei Casentuli di sabato 10 settembre, due stage sui balli siciliani. Si parte martedì 6 e 7 settembre con i passi del BallIttu per arrivare, il 10 settembre, alle danze sociali tipiche dei momenti di festa come i matrimoni e il Carnevale: scottish, polche, mazurche e contraddanze cumannate. Tutti gli stage di danza saranno curati da Barbara Crescimanno e Giuseppe Paradiso.