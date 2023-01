Sponde Sonore, le sonorità del popolo ebraico per celebrare la Giornata della memoria

Prezzo non disponibile

Per le celebrazioni della Giornata della Memoria 2023, Sponde Sonore 2023 presenta il concerto dello Yankele Ensemble, gruppo di musica yiddish, klezmer, sefardita, del popolo ebraico nel mondo e di musica tradizionale.

La formazione, attiva dal 2016 attraverso uno specifico lavoro di ricerca, scelta e arrangiamento dei brani, propone al pubblico un repertorio di musica “concentrazionaria”, nata cioè nei ghetti e nei campi di concentramento nazisti: un vasto patrimonio che spazia dal klezmer al kabarett tedesco, dalla musica popolare alla musica “d’arte”. L’Ensemble ha ulteriormente arricchito il repertorio con brani tradizionali yiddish e sefarditi.

Le canzoni yiddish mettono in risalto le contraddizioni della società, esaltano il paziente insegnamento della Torah, parlano di teneri amori, promesse e giuramenti, di ricordi di infanzia perduti nel tempo. Musica e parole - raccontate, recitate e cantate - fanno entrare il pubblico nel mondo ora quotidiano ora poetico di un popolo che, nonostante l’immensa tragedia che si trovava a vivere o forse proprio per far fronte alla tragedia stessa, attraverso l’arte musicale continuò a raccontare storie e sentimenti, continuò a vivere.

Yankele Ensemble è composta da: Luisa Hoffmann (voce, organetto), Dario Compagna (clarinetto), Pierpaolo Petta (fisarmonica), Michele Piccione (percussioni, strumenti a corda). Biglietto di ingresso: 7 euro.