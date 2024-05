Sponde Sonore, la cantante Emilia Zamuner in concerto con Massimo Moriconi

Dopo il concerto a settembre 2023 con Daniele Sepe dedicato a Victor Jara, torna il 24 maggio a Palermo per la rassegna Sponde Sonore, la cantante Emilia Zamuner accompagnata, questa volta, da Massimo Moriconi, storico bassista di Mina. Emilia Zamuner e Massimo Moriconi combinano virtuosismo, melodia e senso dell’ironia nella formula del duo voce e contrabbasso, una formula con cui affrontano con spavalda musicalità e con empatia travolgente brani estremamente diversi tra loro. I due artisti proporranno, infatti, un repertorio costituito da standard del jazz, classici della canzone d’autore italiana, e brani originali.

Emilia Zamuner, napoletana, ha duettato giovanissima con Bobby McFerrin e nel 2016 si e? classificata al primo posto del prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”. Nello stesso anno ha aperto il concerto di Diana Krall all’Arena Flegrea a Napoli. Anima con le sue scorribande sul pentagramma della vocalita? innumerevoli palchi.

Massimo Moriconi, musicista di grande spessore ed esperienza, spazia in ambiti musicali diversi, dalle collaborazioni dal vivo e in studio coi pionieri del jazz italiano come Marcello Rosa, Armando Trovajoli, Nicola Arigliano, Lelio Luttazzi, per passare a Renato Sellani, Chet Baker, Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Massimo Urbani, Enrico Rava, Lee Konitz, Phil Woods, Danilo Rea, Mike Melillo, Billy Cobham, Tooth Tielemans, Kenny Wheeler, ecc., alle incisioni con Ennio Morricone, Luis Bacalov, Riz Ortolani, Nicola Piovani, per non parlare del sodalizio piu? che decennale con Mina.