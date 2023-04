"Wendy deve crescere", Residenze artistiche 2023 al Teatro alla Guilla

Nuovo appuntamento per le residenze artistiche ospitate al Teatro alla Guilla nel cuore del quartiere Capo. Venerdi 14 aprile e sabato 15 aprile alle 21 debutta lo spettacolo “Wendy deve crescere” scritto e interpretato da Alba Sofia Vella e diretto da Aurora Miriam Scala. In questo primo studio, la vicenda si svolge in una notte piena di mistero, una piccola luce si accende e nel vuoto pieno di attesa una bambina nasce. Wendy accompagnerà il pubblico lungo i punti più salienti della sua vita.

Il Sig. e la Sig.ra Darling, i genitori di Wendy, si presentano attraverso la voce e il corpo della protagonista. Wendy cresce, comincia a farsi delle domande e si racconta al pubblico. Condivide le esperienze che la portano a mutare: la prima nuotata in solitaria, il primo giorno di scuola, le prime mestruazioni, il primo amore, le prime crisi sul futuro. Suo compagno, il tempo inesorabile affianca la vita nel suo percorso.

Wendy cresce, diventa grande e diventando grandi si scopre il mondo esterno: la società è una nuova terra da affrontare ed esplorare. È normale avere paura ma vivere può essere una grande avventura. Wendy si tufferà infine nella fase adulta e come il capitano di una nave, lascerà il pubblico con l’augurio di crescere sempre per vivere ogni giorno nuove esperienze. Alba Sofia Vella, autrice e attrice, viene diretta da Aurora Mariam Scala. I biglietti (8 euro) si acquistano solo online sul sito.