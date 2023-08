Rossella Leone in "Vita da attrice": one woman show sul palco del Teatro Agricantus

Cosa accade a un'attrice quando finalmente dopo tante attese e speranze si trova ad affrontare il provino della sua vita, quello da protagonista per intenderci, e per giunta col suo regista preferito? Lo ha racconta Rossella Leone in "Vita da attrice" in un one woman show che ha animato questa estate le piazze siciliane e che chiude, il 2 settembre, la stagione estiva del Teatro Agricantus.

L'attrice di origine pugliese ma siciliana d’adozione, tiene perfettamente la scena in solitaria raccontando i mille salti mortali di una donna che vuole realizzarsi nel suo lavoro alle prese con il ritmo incessante della sua giornata tipo, tra lavoro, organizzazione della casa e gestione della famiglia. Rossella Leone mostra tutte le sue doti da artista perfettamente a suo agio e in grado di trasmettere emozioni sia nelle situazioni drammatiche che in quelle brillanti e comiche.

Vita d’attrice è firmato e diretto da Giulia Galati. L’autrice e regista ha voluto sottolineare come l'impegno e la caparbietà femminili portino sempre a un risultato che può essere anche inaspettato. Rossella Leone è già stata protagonista al cinema in "Anche se è amore non si vede" di Ficarra e Picone, in "Spaccaossa" di e con Vincenzo Pirrotta con una toccante interpretazione, in "Vengo anch'io" di e con Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, "Tutto apposto" di e con Roberto Lipari, "Gli agnelli possono pascolare in pace" di Beppe Cino con Maria Grazia Cucinotta e "Incastrati" serie tv Netflix con Ficarra e Picone.

In "Vita d'attrice" Rossella porta sul palco fragilità e sicurezze, scelte e dubbi inducendo lo spettatore a rispecchiarsi in mille situazioni e a divertirsi con le tante gag che potrebbero far parte della vita di ognuno di noi. Il finale emoziona e rende ancora più chiaro il continuo e difficile alternarsi di decisioni con cui le donne sono abituate a fronteggiarsi anche nella quotidianità.