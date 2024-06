"Vicine di casa", al teatro Al Convento la commedia di Liliana Bernardo

I buoni rapporti di vicinato sono al centro della scoppiettante commedia “Vicine di casa” di e con Liliana Bernardo. L’appuntamento è venerdì 21 giugno, alle 21, al Teatro al Convento di Palermo, in via Castellana Bandiera, 66. Sul palco, con Liliana Bernardo, anche Monica Scibona, Letizia La Rosa, Marika Abate ed Elisabetta Di Giovanni.



Quando la gente non si fa i fatti suoi, nascono sempre degli equivoci. Tra vicini di casa, infatti, bisogna sempre avere un buon rapporto, soprattutto se questi sono donne, anche perchè, si sa, sono le prime persone che ti possono aiutare in caso di bisogno. Ma quando tra equivoci e pettegolezzi, invece di aiutare, li causano i guai? Abbiamo tutti uno scheletro nell'armadio e giudicare gli altri, senza guardare se stessi, è pura illusione di perbenismo.



È, allora, sempre meglio essere se stessi, nel bene e nel male, ricordandoci che nelle nostre diversità siamo unici e speciali.