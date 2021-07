Steri, gli allievi del Teatro Biondo di Palermoregisti e interpreti della "Via Crudex"

Col debutto di Via Crudex - Cantico della minaccia di Rosario Palazzolo, nato nell’ambito del progetto Squarci d’autore, si conclude questo fine settimana allo Steri di Palermo la stagione estiva del Teatro Biondo. Sono previsti due spettacoli, sabato 24 e domenica 25 luglio a partire dalle ore 20.30, con ingressi scaglionati ogni 15 minuti fino alle 22.00.

In un momento difficile come quello che stiamo ancora vivendo, il Teatro diretto da Pamela Villoresi ha pensato di coinvolgere gli studenti delle scuole superiori di Palermo e provincia - Duca degli Abruzzi, Santi Savarino, Vittorio Emanuele II e Umberto I – nella ricerca e nella creazione di testi che trasmettano la loro “visione” dell’attualità, legandola alle opere letterarie o alle opere d’arte siciliane. I pensieri, che incrociano anche il vissuto personale di questi difficili mesi, sono stati elaborati, interpretati e messi in scena dagli allievi attori, drammaturghi e registi della “Scuola di recitazione e professioni della scena” del Teatro Biondo al termine del primo anno di corso, sotto la guida del drammaturgo e regista Rosario Palazzolo.

Ne è nato uno spettacolo singolare, che si dipana lungo otto “stazioni” all’interno del cortile dello Steri. Il pubblico, diviso in gruppi di 15 spettatori, sarà stimolato a riflettere su temi che riguardano l’attualità e il loro stesso ruolo di osservatori non neutrali: «Via Crudex - spiega Palazzolo - è un marchingegno composto da otto brevi scritture, monologhi e dialoghi, che possiedono una poetica tesa al basso, al minuscolo, all’insufficiente, ma che hanno l’ardire di porsi e porgere domande stringenti, caustiche, parecchio antipatiche, tutte incentrate su una questione stringente, caustica, parecchio antipatica, la questione della nostra responsabilità come pubblico, come artisti, come esseri umani di scegliere ciò che è meglio per la nostra esistenza".

Dalle storie personali dei ragazzi e delle ragazze, posti bruscamente dinanzi a una pandemia mondiale che ha procurato disagi, dolori e stravolgimenti nella vita di tutti i giorni, emerge un nuovo ordine delle priorità e delle necessità quotidiane, un senso di smarrimento e di precarietà che spinge a riconsiderare ogni gesto e il modo di relazionarsi.

La pandemia, in definitiva, ci ha spinti a pensare, come spiega Palazzolo, che "non sempre ciò che è meglio per la nostra esistenza è davvero meglio per la nostra esistenza, così come ciò che consideriamo il peggio può essere il meglio, e addirittura molto meglio di qualsiasi miglior meglio riusciamo a immaginare per la nostra esistenza, e potrei procedere all’infinito, con inquadrature ancora più strette, eppure disponibili a ulteriori divagazioni, ma nondimeno è proprio sul ciglio di questo baratro inesauribile di pesi e contrappesi, di dubbi e evidenze che il teatro diviene necessario all’esistenza, perché tenta di vincere le battaglie che la realtà inevitabilmente perde, annichilendo le domande con risposte passepartout che si sforzano di contestare il dato oggettivo con un po’ di bellezza, e deridendo ogni lotta, poi osannandola, resistendo e morendo, ma sempre aspirando a una rappresentazione che produca il giusto quantitativo di riflessioni, e che siano almeno un poco attendibili".

L’ingresso alla Via Crudex è previsto ogni 15 minuti a partire dalle ore 20.30. Un “iniziatore”, interpretato da Antonio Silvia, guiderà il pubblico nelle otto stazioni, ognuna con un titolo, una regia e uno o più interpreti: Doublefaces con Chiara Peritore, regia di Angelo Grasso; Titolo senza testo con Giorgia Indelicato e Vincenzo Palmeri, regia di Giupy Randazzo; Show con Lorenzo Davì, regia di Lia Ceravolo; Due donne morte con Monica Granatelli e Brenda Liotta, regia di Lia Ceravolo; Ostaggi con Dario Pensabene ed Emanuele Russo, regia di Giupy Randazzo; A Silvia con Noa Di Venti, regia di Francesco Buccheri; Maestri con Gaia Bevilacqua e Ginevra di Marco, regia di Francesco Buccheri; Marea con Emanuele Del Castillo e Marcello Rimi, regia di Angelo Grasso; con il contributo degli allievi drammaturghi Dario Coco e Giorgia Conigliaro. Le scene, i costumi e le luci sono a cura degli stessi allievi.



