Spettacolo "Veleni, fatuzzi volanti e trizzi ri donna" al Teatro Cantunera

Sara Cappello nella veste di cantastorie con i suoi cartelloni e le marionette della tradizione popolare siciliana, darà voce a Giuseppe Pitrè, il medico etnologo, grande volto della memoria siciliana per narrare un itinerario dei “cunti di Palermo” capace di mettere in luce gli aspetti della variegata anima della città.

Un’immersione nel cuore antico della città, un racconto cantato per far rivivere vicende e protagonisti di Palermo che con la sua anima leggendaria è da sempre un teatro di antiche voci e memorie. Un percorso nella tradizione popolare tra realtà e immaginazione con il ricordo di suggestive vicende come quelle di jettatori, fattucchiere e “trizzi di donna” con strani scongiuri ed antiche preghiere.

Uno spettacolo affascinante con artisti che apporteranno suoni, parole e musiche alle canzoni popolari di Sara Cappello. Questo evento è frutto di attente ricerche che la cantautrice ama condurre da diversi anni sul lavoro di Giuseppe Pitrè per promuovere e valorizzare il patrimonio popolare della Sicilia. Con sostegno Assessorato ai BB.CC.