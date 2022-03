Vegana stammi lontana, al Colosseum la nuova commedia brillante di Valeria Giannone

Sabato 26 ore 21.15 e domenica 27 marzo ore 17.45, al cineteatro Colosseum, via Guido Rossa, 5, torna in scena la Contemporaneamente compagnia teatrale con una nuova commedia brillante: Vegana stammi lontana, testi e regia di Valeria Giannone. Con Valeria Giannone, Ambra Compagno, Vittorio Gottuso, Samuele Sciacca e Meri Reale.

Giorgio e Teresa Indelicato sono fratelli, il primo allegro e scanzonato, l'altra è una donna che sa quello che vuole... o almeno questo è quello che crede. Teresa pianifica le sue giornate in modo chiaro e preciso, ma tutto si complicherà quando alla vicina, vegana inarrestabile, verrà in mente un'altra delle sue strambe idee. Trascinata dall'entusiasmo di Alina e dal fascino dell'integerrimo Dott. Rocco Di Soia, ogni proposito di Teresa, di passare in relax le vacanze estive, verrà demolito. "Vegana stammi lontana" promette risate, in un ritmo coinvolgente in stile sit-com, ma anche riflessioni sui rapporti umani familiari, grazie ad una speciale presenza, una spanna sopra agli altri. Ingresso 10 euro.