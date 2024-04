"Vasame", quando l'amore è rivoluzionario: lo spettacolo di Marisa Laurito al Verdura

La Patagonia Pictures dedica una serata della stagione estiva 2024 del Teatro di Verdura di Palermo, all’importanza dell’amore, portando in scena lo spettacolo “Vasame - L’amore è rivoluzionario”, con la frizzante Marisa Laurito e il maestro Enzo Gragnaniello, venerdì 30 agosto ore 21.30.

E’ radicata e condivisa l’idea per cui il sentimento dell’Amore, in ogni sua forma e manifestazione, scandisce la vita di ognuno di noi. Con Vasame, titolo di una bellissima canzone di Enzo Gragnaniello il cui sottotitolo recita “l’amore è rivoluzionario”, i due artisti pongono l’accento sull’importanza dell’amore universale come scintilla di vita, di bene, di passione. In un mondo in cui ci imbattiamo troppo spesso in violenza, guerre, egoismi, parlare d’amore sembra essere divenuto un atto rivoluzionario. Ed è proprio questo l’argomento che i due importanti protagonisti della scena italiana declinano in musica, parole, versi, poesia, senza farsi mancare quel pizzico di ironia e divertimento che li contraddistinguono.

L’attrice Marisa Laurito canta e recita “l’ammore”, nelle sue tenere, struggenti e divertenti sfaccettature, attraverso poesie, monologhi, storie d’amore e racconti di vita di grandi autori. Questo meraviglioso quadro dipinto dall’Attrice è accompagnato da una musica originaria, atavica e istintiva, che si rivela al pubblico attraverso sonorità e ritmiche sincere. L’atmosfera magica che si riesce a creare miscelando una voce intensa e graffiante ad una musica che spazia dalle antiche origini napoletane a quelle africane, con accenni di melodie più che suggestive, fa da sfondo all’invito che l’Attrice Marisa Laurito ed il Maestro Enzo Gragnaniello vogliono trasmettere al pubblico: un invito al sentimento più semplice, ma allo stesso tempo complesso, di tutti: l’amore come chiave del mondo. Insieme a loro saranno sul palco tre bravissimi musicisti: Pietro Gallo alla Mandolina, Erasmo Petringa al Violoncello e Marco Caligiuri alle Percussioni. Biglietti disponibili su www.ticketone.it e www.ciaotickets.com.