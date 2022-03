Teatro Al Massimo, Max Giusti sarà protagonista della commedia "Va tutto bene"

L'attore Max Giusti sarà protagonista della commedia "Va tutto bene", di Giusti e Rimaldi, in scena al teatro Al Massimo dal 26 marzo al 3 aprile.

Il debutto è previsto sabato 26 marzo alle 21.15, si replica domenica 27, mercoledì 30 marzo, giovedì 31 alle 17.15, venerdì 1 aprile alle 21.15, sabato 2 aprile alle 17.15 e si chiuderà il 3 aprile con lo spettacolo delle 17.15. Giusti, incarna lo spirito dell’italiano che si rimette in moto. Gioia di vivere sì ma accompagnata da un cauto ottimismo.

In questa voglia di normalità, Giusti invita il pubblico a seguirlo in un viaggio comico di circa due ore, un susseguirsi di monologhi e aneddoti tra passato e presente dove il pubblico di tutte le età può riconoscersi. È la magia dello spettacolo live, delle persone che tornano a incontrarsi nell’era delle call.

Se oggi persino lo shopping ormai si fa da casa, ecco che la memoria torna in un attimo a quando si viveva in strada, insieme agli altri. Tutto cambia sempre più in fretta, le mode dei giovani prendono il sopravvento e non c’è niente di peggio dei nostalgici o dei finti giovani. Come comportarsi allora quando essere se stessi è così difficile? La risposta…non chiedetela a Giusti. Chiedetegli invece il vostro personaggio preferito e lui non vi tradirà neanche stavolta.