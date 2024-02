"Va' Gina!", al Piccolo Teatro dei Biscottari lo spettacolo dedicato alle donne

L'8 marzo alle ore 21 al Piccolo Teatro dei Biscottari, l’associazione Incontroteatro propone una serata dedicata alla festa della donna con lo spettacolo Va’ Gina!, scritto, diretto ed interpretato da Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo.

La sinossi

Cosa significa essere donna oggi? Per saperlo dobbiamo ripartire dalle origini, dai primordiali insegnamenti che sono stati tramandati di madre in figlia, fino ad arrivare alle madri delle nostre bisnonne, alle madri delle nostre nonne, alle madri delle nostre madri: quindi parliamo del patriarcato. Con il pretesto di un corso per fornire gli strumenti per diventare donne perfette, le due attrici, Federica e Luisa - nello spettacolo Gina&Gina - percorrono tutti i temi considerati femminili: la manutenzione del proprio corpo come atto d'amore verso loro stesse, il miglior comportamento da tenere al primo appuntamento, l'innominabile ciclo mestruale e l'approccio al sesso.

Ogni regola dettata viene però presto contraddetta in un gioco di continui smascheramenti dell'ipocrisia del patriarcato. Le regole vengono sbeffeggiate, ribaltate, ironizzate dalle due performer e il patriarcato viene trattato, come i vecchi giullari di corte e gli attuali stand-up più graffianti, trattano il potere.

Perché il patriarcato è esigente! Ad un certo punto tu donna ti accorgi che tu, si proprio tu, hai qualcosa che tutti vogliono! E il patriarcato ti dice che la devi proteggere, la devi preservare, che è un giardino delicato, che devi stare attenta! C'è davvero molta pressione su di noi...ma non sarebbe più facile se potessimo lasciare a casa la nostra vagina ogni tanto! Uno spettacolo, un atto di coscienza, un atto politico, una denuncia. Due attrici, due comiche, due donne. "Va' Gina!" è scritto, diretto e interpretato da Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo.