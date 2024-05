Al Re Mida casa cultura di Palermo arriva la commedia di Orazio Bottiglieri "Una nipote per due"

Una storia semplice che racconta, con ironia, le difficoltà economiche, insieme a un omaggio ai grandi Totò e Peppino. Al Re Mida Casa Cultura di Palermo arriva la nuova commedia di Orazio Bottiglieri “Una nipote per due”. Sul palco con lui, Cesare Biondolillo, Dalila Pace e Francesco Pecora.

Appuntamento sabato 11 maggio, alle 21:15, in via Filippo Angelitti, 32 (Piazza Campolo). Ma cosa accade? Due cugini Totò e Peppino, artisti di varietà caduti in disgrazia, vedono la loro vita rivoluzionata dall'arrivo di una nipote che porta con sé una bellissima eredità, cinque milioni di euro che possono stravolgere la loro vita.

Una storia semplice che, raccontando con ironia le difficoltà economiche, vede i due protagonisti coinvolti in un'assurda truffa orchestrata dalla finta nipote, costretta a mangiare quotidianamente pastina. Un omaggio dichiarato al teatro e a due figure indimenticabili come Totò e Peppino, intramontabili miti del teatro e del cinema italiano. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.