Un4Tunate Tales, al Teatro Libero lo spettacolo ispirato alla novella "Il cappotto" di Gogol

Proseguono gli appuntamenti del cartellone della 54esima stagione del Teatro Libero di Palermo. Dal 14 al 18 settembre, alle 21.15, Un4Tunate Tales, spettacolo liberamente ispirato alla novella Il Cappotto di Nicolaj Gogol, da un’idea di Evgeny Kozlov in collaborazione con Luca Mazzone. Sul palcoscenico Lorenzo Covello, Zoé Bernabéu, Kerstin Hurbain e Federica Marullo.

Evgeny Kozlov immagina una creazione che attraversa alcuni temi universali dell’uomo, come i desideri irrealizzabili, le illusioni tradite, la solitudine e il senso d’inutilità dell’individuo nei confronti della società, della burocrazia. La vicenda umana del funzionario Akakij Akakievi? Bašma?kin, vale a dire la grande ossessione e il rifiuto, nella forma fantasmagorica tipica dell’estetica di Gogol, divengono così un pretesto per entrare nel mondo sommerso di un personaggio che ha perso la testa sotto ogni punto di vista: reale, concreto, figurativo, immaginario.

La sua testa è un serbatoio pieno di molteplici idee, desideri, tabù. Nella rarefazione del clima gogoliano, però, il rapporto tra i sogni e la realtà può rompersi, lasciando che la quotidianità, fatta di semplici rituali in apparenza noiosi, si trasformi: la testa, così, non obbedisce più alla razionalità ma inizia a vagare in una dimensione fantastica, onirica, a tratti grottesca.

Biglietti interi 16 euro, 12 euro ridotti per i sostenitori del Libero (coloro che hanno rinunciato ai rimborsi / voucher), i giovani sotto i 25 anni d’età e gli operatori teatrali. Carnet da 5 a 12 spettacoli a partire da 40 euro.

