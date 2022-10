"Un sogno vintage", Giovanni Nanfa e Mary Cipolla insieme sul palco del Teatro Jolly

Con "Un sogno vintage" inizia la nuova e intrigante stagione del Teatro Jolly che vede il ritorno della fortunata ditta Giovanni Nanfa-Mary Cipolla. Il direttore artistico questa volta cede alla tentazione di raccontare i cambiamenti degli ultimi 50 anni attraverso un lungo sogno che lo stesso Nanfa racconta alle due co-protagoniste di questo viaggio.

Oltre alla Cipolla c’è anche un'altra attrice nota al pubblico del teatro: Iaia Corcione. Un viaggio in due tempi che permette, sia ai passeggeri che agli spettatori, di cogliere aspetti inediti e paradossi di mezzo secolo caratterizzato da eventi epocali e da fatti di cronaca irripetibili. Dal lancio della Panda nel 1980 al concerto allo stadio della Favorita del mitico Frank Sinatra nel 1987, si ride a crepapelle per i presumibili fatti concomitanti con questi eventi.

Tutto condito dal gustoso sarcasmo sulla relazione tra il presidente Bill Clinton e la stagista Monica Lewinsky e la discesa in campo del Cavaliere, molto amato dai palermitani per un motivo che gli autori preferiscono non anticipare. Non può mancare la telefonia, che ha visto nel tempo scomparire la figura della centralinista e apparire il primo telefono cellulare, dal modico peso di 8 chili.

Gli irresistibili personaggi di Mary Cipolla trovano terreno fertile nella varietà degli argomenti che Nanfa con la sua ironia e Iaia Corcione con la sua verve commentano a ritmi serrati, scanditi dal maestro Nicola Vitale pronto a sottolineare tutte le tappe in modo originale e accattivante. Chiude lo spettacolo una parodia sui cambiamenti climatici, sicuramente la più comica. “Un sogno vintage” replica al Teatro Jolly di Palermo dal 4 al 20 novembre. Biglietto: intero 18 euro, ridotto 16 euro. Tutti gli spettacoli vanno in scena venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15 e domenica alle 17.30.