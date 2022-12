"Un bacio d'addio", lo spettacolo teatrale in scena al Castello di Carini

In questo spettacolo teatrale si delinea il ritratto di una società malata, in cui le donne sono accecate da amori impossibili e difendono i loro carnefici, disattendendo continuamente i consigli di parenti e amici che invano tentano di salvarle da una sofferenza quotidiana che potrebbe portarle anche alla morte.

Paola è vittima di un marito malato di una gelosia insana che gli fa commettere continue violenze e soprusi, questo doloroso legame avrà come esito finale l’assassinio della donna. La storia narrata sembra allora porsi come esempio, come monito per le donne del terzo millennio a non cadere nello stesso inganno, e a vivere la loro vita libere senza il timore di un uomo che le opprima e le oltraggi, com'è successo a Paola e a tante come lei.