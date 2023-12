Al Teatro Jolly "Ultimi in classifica", lo spettacolo con Stefano Piazza

Al Teatro Jolly di Palermo c'è Ultimi in classifica, il nuovo spettacolo di cabaret di Stefano Piazza. Una pièce in cui si ride e si scherza su una consuetudine che ci coinvolge in modo diretto tutti gli anni. Lo spettacolo replica dal 15 al 17 dicembre, venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e alle 21.15, e domenica alle 17.30. Costo del biglietto 18 euro (intero), 16 euro (ridotto).

Ogni anno il Sole 24 ore pubblica una classifica sulla qualità della vita, e la Sicilia è sempre ultima. L'artista quindi parte dalla classifica fatta da criteri autoreferenziali e la discute in modo divertente trovandone una chiave, ora dolce ora amara. Entra nell'animo del siciliano cercando di leggerne abitudini e difetti ma anche scovandone pregi che lo rendono culturalmente unico, accogliente e solare; qualità però non prese in considerazione dal Sole 24 ore.

Per questo l'artista ha deciso di scherzarci su, perché "scherzando scherzando" magari diciamo anche delle verità che dalla classifica non vengono fuori. Lo spettacolo nasce dall'idea di discutere uno stigma che ormai da 30 anni viene ripetuto sempre a discapito del Sud, senza che ne scaturisca alcuna reazione. Uno spettacolo coinvolgente e dinamico, grazie anche ad una super band musicale che accompagna Piazza con sonorità jazz tutte da scoprire.