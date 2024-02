"U paccu", lo spettacolo di Erika La Ragione debutta al Bocs di Bagheria

Lo spettacolo 'U Paccu di e con Erika La Ragione debutta a Bagheria all'interno della rassegna teatrale "Rumore", il nuovo ciclo di teatro organizzato dal collettivo FemBocs che mira a diffondere e valorizzare il lavoro delle artiste nel territorio. Ad ospitare la replica sabato 17 febbraio alle ore 18,30 sarà il Circolo Arci Bocs in Via Piersanti Mattarella 10 (zona Gesuiti).

Erika La Ragione, artista palermitana impegnata in ambito sociale ed educativo, porta in scena il ritratto tragicomico di una migrante che cerca di sopravvivere alla nostalgia della propria terra e alla lontananza della propria famiglia. Divisa tra due città, Palermo e Torino, l'attrice ed autrice ci fa ridere e commuovere davanti al simbolo per eccellenza di chi emigra dalla Sicilia e dal Sud per raggiungere nuove mete al Nord Italia o all'estero: 'U Paccu.