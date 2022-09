All'Agricantus "Tuttocittà", il racconto di Marco Feo e Dario Frasca sulla toponomastica

Nel salotto del “Palermo Non Scema Festival”, allestito dal Teatro Agricantus di Palermo in via XX Settembre nel tratto compreso tra via Giuseppe La Farina e piazza Goffredo Mameli, giovedì 15 settembre alle ore 20.30 va in scena “Tuttocittà”, il nuovo spettacolo di Marco Feo con lo stesso Feo insieme con Dario Frasca in scena.

“Tuttocittà” è un viaggio per le strade di Palermo (e di tante altre città) che vedono ad esse intestati personaggi che molte volte pronunciamo senza sapere chi fossero, cosa hanno fatto nella vita e se meritano di essere ricordati dalla toponomastica. Più di 2000 anni intercorrono tra il personaggio più antico e quello più recente. Si è cercato con leggerezza, brillantezza ed anche rigore storico di far conoscere ai più questi personaggi. Dai più famosi come Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ai meno famosi come Lajos Tukory o Enrico Albanese. Due dozzine di personaggi interpretati e tanti altri citati, da due attori che con leggerezza, rigore storico, a metà strada tra il presente ed il passato, cercheranno tra il razionale e l'immaginario di farli rivivere.

La programmazione del “Palermo Non Scema Festival” prosegue, da venerdì 16 settembre (per tre weekend consecutivi) fino all’1 ottobre, con il ritorno in scena di “Manuale di sopravivenza” con Sergio Vespertino.