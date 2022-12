Combatti la malattia con un sorriso: "Tutto su mio padre" al Teatro​ Fontarò

Combatti la malattia con un sorriso : e lieta di invitarvi il 21 e il 23 dicembre al Teatro? Fontaro' in via Danimarca 50/D ore 21, per assistere allo spettacolo "Tutto su mio padre" scritto? diretto,è interpretato da: Emanuele Beltrame,spettacolo autobiografico,che racconta di un padre ma che, idealmente parla di tutti i padri, questo viaggio vi porterà a rivivere ricordi e emozioni? e a lasciarvi trasportare dalle coreografie di Rosanna Prestigiacomo, che accompagnerà il tutto. Giorno 23 dicembre all'interno dello spettacolo avremo la partecipazione amichevole delle "Le Serio Sister", duo musicale molto noto a Palermo, il resto venite a scoprirlo in teatro... insomma noi ci abbiamo messo il cuore voi metteteci il vostro... il ricavato andrà? in beneficenza a Combatti la malattia con un sorriso, progetto "La cura Andrea La Fata".

