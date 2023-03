"Tutto su mio padre": lo spettacolo per la festa del papà al Teatro Convento Cabaret

Forte, ma allo stesso tempo sensibile. Pronto ad aiutarci e a proteggerci nei momenti di difficoltà. Questi sono i papà, che in occasione della festa del 19 marzo sono a loro modo protagonisti di “Tutto su mio padre”, alle 18 al teatro Convento Cabaret di via Castellana Bandiera 66 a Palermo, prodotta dall’associazione culturale “Vivi il territorio”.

In scena Emanuele Beltrame e le ballerine Flavia Oliveri e Rosanna Prestigiacomo. Si parlerà con leggerezza e con dei punti fermi di un uomo uguale come tanti: con pregi e difetti. Non un supereroe. Uno spettacolo scritto con una vena d'ironia e che vuole lasciare un messaggio d'amore di un figlio verso il padre.

L’appuntamento è coordinato da Roberta Gaudenti, ideatrice del progetto “Combatti la malattia con un sorriso”, coadiuvata da Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e per Unione italiana lotta alla distrofia muscolare sezione Palermo. Il biglietto di ingresso per assistere allo spettacolo costa 10 euro.