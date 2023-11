"Tutte le sante aiutano a scendere", la commedia di Valeria Giannone al cineteatro Colosseum

Cosa accade quando ci si trova alle porte del Paradiso e, in vita, si è stati dei "procrastinatori seriali"? Quel che è certo è che…“Tutte le sante aiutano a scendere”. Questo il titolo della commedia ironica scritta da Valeria Giannone, in programma sabato 25 novembre, alle 21:15, e domenica 26 novembre, alle 17:45, al Cineteatro Colosseum di Palermo, in via Guido Rossa, 7 (Bonagia).

Angelo Crociferi è un uomo circondato da donne che lo amano, ma che non accettano la sua natura di "procrastinatore seriale". Quando Angelo varcherà, inaspettatamente, le porte del Paradiso, sarà costretto a guardare la sua vita attraverso gli occhi di quattro sante molto diverse tra loro.

Quel rifuggire ogni responsabilità in vita diventerà desiderio di rivalsa, ma le sue nuove compagne di vita eterna lo aiuteranno? Quali ostacoli incontreranno lungo questo tortuoso percorso spirituale? Sul palco Valeria Giannone, Paola Catania, Ambra Compagno, Vittorio Gottuso, Giovanni Gulotta e Rosamaria Carini. Una commedia brillante e ricca di gag esilaranti che porterà in una dimensione che sta sopra le nuvole, ma anche "sopra le righe". Il biglietto ha un costo di 10 euro.