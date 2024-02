Al Teatro Golden va in scena "Tre uomini e una culla", adattamento del film francese anni '80

Uno dei film culto degli Anni 80 arriva a teatro per mano della sua stessa autrice. Chi non ricorda quei tre scapoli incalliti che misero in discussione le loro vite disordinate per far fronte alle necessità della piccola Marie, la neonata piombata improvvisamente nelle loro vite? La commedia francese registrò un successo internazionale per il suo mix riuscitissimo di tenerezza e divertimento, grazie all'adattamento firmato da Coline Serrau (la stessa autrice del film) approda al Teatro Golden di Palermo.

Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana sono i protagonisti della versione italiana di “Tre uomini e una culla” che sarà messo in scena a Palermo domenica 25 febbraio alle ore 18.30 (biglietti già in prevendita sul sito del teatro e su www.ticketone.it).

In un grande e lussuoso appartamento nel centro di Parigi convivono in perfetta armonia tre scapoli impenitenti: il noto donnaiolo Jacques (Fontana), steward dell'Air France; Pierre (Lupano), impiegato presso una agenzia; Michel (Pignotta), disegnatore tecnico per uno studio di progettazione. I tre “scapoli d’oro” occupano il loro tempo libero organizzando feste, cene e incontri galanti. In una di queste serate un amico prega Jacques di poter fare arrivare alla loro abitazione un pacchetto importante, Jaques però dimentica di informare i coinquilini e parte per un lungo viaggio di lavoro.

Il pacco arriva, ma alla porta viene trovata anche una culla che sconvolgerà la vita dei ragazzi. Fedele alla trama originale, lo spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia, trattando l’argomento della paternità con delicatezza e umorismo, mentre la regia di Gabriele Pignotta sottolinea con maestria alcuni tratti dell’animo umano che portano spontaneamente a ridere. Completano il cast Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Malvina Ruggiano.

“Tre uomini e una culla” di Coline Serreau, traduzione Marco M. Casazza, adattamento teatrale Coline Serreau e Samuel Tasinaje, regia Gabriele Pignotta, scene Matteo Soltanto, costumi Silvia Frattolillo, luci Eva Bruno, produzione a.ArtistiAssociati-Centro di Produzione Teatrale.