"Tradimenti" di Harold Pint in scena: lo spettacolo sul palco del Teatro Libero

Dal 26 al 28 gennaio alle 21.15, per la 55esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena Tradimenti, spettacolo di Harold Pinter con la traduzione di Alessandra Serra e la regia di Michele Sinisi, con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi, nella produzione Elsinor Milano.

Scritta dal drammaturgo inglese e debuttata nel 1978 a Londra, Tradimenti viene generalmente considerata una delle sue opere più celebri. La storia è quella di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi. Tutto inizia due anni dopo la fine del rapporto e termina prima che esso abbia inizio.

Oltre ai due amanti c’è anche il marito di lei, noncheé migliore amico di lui: un triangolo dalla trama apparentemente semplice e lineare. Ma il susseguirsi dei fatti lascia spazio alla complessità d’animo dei tre personaggi, accomunati da un segreto a volte difficile da portare.

“Al centro della scena - sottolinea il regista, Michele Sinisi - le parole non dette, i pensieri taciuti, le azioni nascoste che riempiono le vite dei personaggi, invadono i loro spazi, si insinuano nelle loro relazioni. Ma, come spesso avviene con le opere dei grandi maestri, non è solo di loro che Pinter ci parla. Sono infatti anche la nostra quotidianità, il nostro segreto ad essere messi in gioco. Perché non c’è strazio maggiore per il cuore che in quei momenti in cui perdiamo il respiro pensando a ciò che avremmo voluto dire in quelle stanze, a quel tradimento dato dal nostro silenzio. È questo, forse, il modo con cui noi esseri umani cresciamo e diventiamo grandi”. Biglietti da 12 (under 25 e operatori teatrali) a 16 euro.