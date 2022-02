"Totò e Vicè" allo Spazio Franco, Giuseppe Cutino mette in scena Franco Scaldati

Proseguono a buon ritmo e con un buon seguito di pubblico le attività dello Spazio Franco dei Cantieri Culturali alla Zisa che si dimostra una fucina di creatività e produzione artistica di livello nazionale capace di coniugare la qualità delle proprie proposte con il giusto merito e il dovuto riconoscimento dato alle migliori espressioni della scena contemporanea siciliana e non solo. La rassegna Scena Nostra - il cuore oltre agli ostacoli continua spedita nella sua programmazione e attira l’attenzione degli artisti e degli operatori culturali di tutta Italia, se è vero che sono sempre di più le realtà della scena nazionale che proponendosi, la riconoscono come una tra le migliori realtà dedite al teatro contemporaneo presenti sul territorio siciliano.

Lo Spazio Franco però è innanzitutto un laboratorio per la creazione contemporanea che accoglie artisti e compagnie fornendo loro dei percorsi di residenza artistica strutturati e dedicati, al fine di sviluppare progetti artistici inediti e allestimenti di nuove produzioni: il programma di Scena Nostra infatti, è composto per la sua metà da progetti nati proprio allo Spazio Franco ed è questo un elemento di enorme valore culturale se teniamo in considerazione la natura indipendente dello stesso che, pur non ricevendo alcun tipo di finanziamento pubblico per la programmazione e per la produzione, è capace di valorizzare il proprio potenziale in ascolto con quello degli artisti e delle numerose realtà produttive che lo attraversano, rendendo virtuose le collaborazioni e i processi creativi in atto.

Emblematico di tale progettualità culturale é il caso dello spettacolo Totò e Vicè, tra i più importanti testi del compianto drammaturgo palermitano Franco Scaldati, che sarà in scena giovedí 24 febbraio (ore 21.15) e in replica venerdi 25 e sabato 26 febbraio (ore 21.15), per la regia di Giuseppe Cutino con un cast d’eccezione composto da Rosario Palazzolo e AntonGiulio Pandolfo, nel ruolo dei due protagonisti, da Egle Mazzamuto e Sabrina Petyx che allargano la visione poetica dell’opera scaldatiana per una messa in scena che diventa un’operina musicale per ombre e voci valorizzando l’anima musicale e armonica del testo, grazie anche alla presenza in scena dei musicisti Maurizio Curcio e PierPaolo Petta.

Una produzione che nasce, per l’appunto, in residenza allo Spazio Franco grazie ad una proficua collaborazione tra Acti-Teatri Indipendenti di Torino, Babel di Palermo, La Compagnia dell’Arpa di Enna e l’associazione Energie AlterNative ed arriva per la prima volta a Palermo dopo aver debuttato in Anteprima alle ultime Orestiadi di Gibellina.

Totò e Vicé sono due tra i più straordinari personaggi dell’universo di Franco Scaldati: nati e vissuti in un tempo altro, legati nell’anima da un’amicizia reciproca e assoluta, vivono di frammenti di sogni, sempre in bilico tra terra e cielo, in un tempo imprendibile, in una Palermo dalla notte eterna, dove passato e futuro coincidono in un presente infinito; Totò e Vicè si alimentano l’un l’altro, perché solo se sono in due, solo se sono loro due possono riuscire ad essere.

Un testo poetico e commovente che offre innumerevoli spunti per riaffermare che il miraggio esiste: il miraggio di un teatro, il vero teatro, quello che ti toglie il fiato con un nulla; il teatro che non distingue tra i vivi e i morti; il teatro che ti sfugge di mano e ti insegna il mistero dell’amore. Totò e Vicè sono creature senza tempo, sconcertate e sconfinate, che vagano tra memoria e sogno, in una notte magica. Si muovono come due nomadi, due che sono uno, che sono tutti, che sono il mondo, che sono nessuno. Perché Totò e Vicè siamo noi, con i nostri dubbi, le nostre incertezze, la nostra vita e le nostre morti. E mai come oggi questo testo si riafferma per la sua contemporaneità e la sua necessità.