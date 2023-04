"Totò e la sua radiolina", allo Spazio Franco lo spettacolo di Gaia Baiamonte per Scena Nostra

Dopo il successo dei Cinque anni di Spazio Franco, con il concerto di Nada e due spettacoli tutti sold out, Scena Nostra ricomincia mercoledì 5 aprile con la consueta programmazione. Mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 aprile, sempre alle ore 21, è la volta dell’attrice e regista palermitana Gaia Baiamonte con Totò e la sua radiolina, il suo ultimo spettacolo senza musica nè coreografie, che la vede protagonista in scena con Nicolò Prestigiacomo.

Spaziando tra verosimiglianza e neorealismo, e mescolando il tecnicismo del teatro alla verità del cinema, lo spettacolo nasce dopo la messa in scena di “E muriu u cani”, dove i protagonisti della storia sono cinque figli che si ritrovano a condividere la veglia funebre del padre appena defunto. Da qui l’idea dell’autrice di scrivere una serie teatrale, dove ogni personaggio di “E muriu u cani”, diventa protagonista di una nuova storia. Il primo episodio indipendente è appunto “Totò e la sua radiolina”... del resto tutti facciamo parte di qualcosa (famiglia), ma al tempo stesso siamo unici (figli unici), in quella cosa stessa.

Un molo, una panchina, un ritardato ed una puttana. Totò ogni giorno compra delle caramelle e va a sedersi sulla sua panchina al molo. Sa di non poterle mangiare, ma la sua ingenuità gli fa credere che il mare non svelerà mai il suo segreto. Un uomo che viene chiamato scemo, scimunitu, luaccu e ritardato, mai col proprio nome, e forse per questo ha sempre paura di sbagliare. Anche Gisella ogni giorno va al molo. Pensa di sentirsi meno sola, pensa che il mare non sia altro che l’insieme delle lacrime sofferenti che non trovano pace... un po' come lei. Cosa unisce due poli opposti e a loro volta emarginati? L’empatia. Su questo argomento Platone disse: “Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii Gentile. Sempre”. Così due anime rotte ma in piedi, maldestre ma gentili, si parleranno.