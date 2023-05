Gag esilaranti e sketch: il nuovo spettacolo di Toti & Totino al ReMida casa cultura

Gag esilaranti e sketch in cui la risata è più che assicurata per uno spettacolo divertente e frizzante. Tornano, con la loro comicità unica e senza tempo, Toti & Totino, una delle coppie più amate dai siciliani, al ReMida - Casa Cultura. L’appuntamento è sabato 13 maggio, alle 21:15, in via Filippo Angelitti 32, a Palermo.

Il nuovo spettacolo di Salvatore Mancuso e Salvatore la Mantia, da tutti conosciuti come Toti & Totino, ha un unico obiettivo: la risata, e il duo non sbaglia un colpo da oltre 40 anni.

“Il loro stile cabarettistico ripercorre quello classico della coppia spalla/comico con tempi comici notevoli e una straordinaria capacità di improvvisazione, che risultano ancora essere gli ingredienti principali del loro successo – racconta il direttore artistico, Orazio Bottiglieri -. Le loro innumerevoli gag e gli esilaranti sketch rendono lo spettacolo frizzante e divertente per una serata all'insegna del sorriso. Una pièce comica che vi farà ridere a crepapelle”. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro; 13 euro, invece, il ridotto.