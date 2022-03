"Torna a casa lessico", si ride al Teatro Jolly con Salvo Piparo ed Ernesto Maria Ponte

Pensare una parola e trovare un’intera storia, guardare al linguaggio come un continuo navigare, un perpetuo scoprire. “Torna a casa lessico” è un viaggio, ironico e leggero, messo in scena da Salvo Piparo ed Ernesto Maria Ponte, all’interno della stagione teatrale del Teatro Jolly di Palermo.

Lo spettacolo replica dal 4 al 20 marzo. Le due iconiche maschere palermitane cercheranno di simulare una sorta di caccia al tesoro, scavando dentro l’anima popolare dei modi di dire, delle espressioni più ataviche e delle parole inusuali, per cogliere attraverso il pubblico l’esigenza e la necessità di preservare il nostro lessico, protagonista tanto quanto i sapori, gli odori e i paesaggi di questa terra.

Piparo e Ponte da anni hanno scelto di raccontare, con due cifre diverse, la gestualità intesa come linguaggio e la parola come immagine, trasformando la quotidianità del nostro fare in un vero e proprio teatro, capace di coinvolgere e immedesimare tutti. Una pièce allegra dentro un vuoto sociale che spesso annulla e interrompe il processo culturale ed evolutivo della nostra lingua, che invece di tramandare spesso viene mortificato con una volontaria dimenticanza.

In mezzo ai due strampalati personaggi “alla ricerca della lingua perduta” ci sarà la figura del giovane enfant prodige Duilio Virzì, un eccezionale e promettente polistrumentista, che incarnerà le nuove generazioni, distanti e sorde spesso all’importanza di guardare al passato come sorgente in continuo flusso e mutamento. I testi dello spettacolo sono di Salvo Piparo, Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo. La pittrice Eugenia Affronti, che ha curato le scene, sarà presente con alcune delle sue opere più rappresentative. Costo del biglietto: 18 euro (intero), 16 euro (ridotto). Orari: venerdì alle 21.15, sabato alle 17.00 e 21.15, domenica alle 17.00