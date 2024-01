"The perfect crime", lo spettacolo in scena sul palco dell'Agricantus

Riprende al Teatro Agricantus di Palermo la stagione di Teatro per Ragazzi sulla quale ogni anno il direttore artistico Vito Meccio investe sempre più risorse. Il nuovo anno riparte con uno spettacolo molto atteso e portato in scena da una compagnia che ogni anno registra il sold out: sabato 14 gennaio alle ore 16 la compagnia The Play Group, formata da soli attori madrelingua inglese specializzati nel teatro per ragazzi, porterà in scena “The Perfect Crime” (adatto a bambini dai 5 ai 12 anni), spettacolo il lingua originale liberamente ispirato a “Le avventure di Sherlock Holmes” e “Il libro dei casi di Sherlock Holmes” di Sir Arthur Conan Doyle.

Questa nuova produzione dal ritmo incalzante, che vedrà in scena Eddie Roberts, Simon Edmonds e Francesco Di Gennaro, combina mistero, romanticismo, azione, pericolo e (ovviamente) tante risate. “The Perfect Crime” invita il pubblico a calarsi nella mente dell'investigatore più famoso del mondo e a contribuire a risolvere un mistero utilizzando capacità di osservazione e di ragionamento deduttivo.

Più che uno spettacolo quello che sarà messo in scena al Teatro Agricantus sarà un viaggio che porterà i giovani spettatori in giro per terre lontane alla ricerca di nuovi personaggi colorati e controversi, tra cui l'acerrimo nemico e nemesi di Holmes, il professor James Moriarty, che lo stesso detective londinese considera il “Napoleone del crimine”.

La compagnia The Play Group utilizza un linguaggio estremamente chiaro e accessibile che rende la rappresentazione teatrale adatta e comprensibile a tutti i ragazzi e ai vari livelli d’inglese. Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana -Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, che ne ha riconosciuto il ruolo e la funzione artistica, e dal Mic - Ministero della Cultura.