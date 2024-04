Lo spettacolo al Politeama e la 15esima tradizionale fiaccolata per l'autismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E’ iniziato il countdown e fervono i preparativi. Torna un appuntamento fisso e irrinunciabile. A Palermo si riaprono le porte del Teatro Garibaldi Politeama e in piazza si accende la storica fiaccolata. Domenica 7 aprile a partire dalle ore 18 (quest’anno ParlAutismo con la rete delle associazioni ha deciso di celebrare domenica 7 per dare spazio nella giornata del 2 aprile alle tante manifestazioni organizzate in città) con ingresso libero, si darà inizio allo spettacolo, patrocinato dalla Presidenza dell’Ars, dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo.

Lo spettacolo, che sarà presentato dalle giornaliste Anna Cane e Licia Raimondi, con la direzione artistica di Giuseppe Di Michele, vedrà alternarsi sul palcoscenico l’attore comico Giovanni Cangialosi, il duo cabarettistico Badaboom e l’attore comico Emanuele Scelta.

Ma ad esibirsi davanti al pubblico del Politeama, saranno sopratutto i ragazzi che, sfidando l’autismo, canteranno, danzeranno e sfileranno sul palco. Alla serata prenderanno parte istituzioni, autorità e scuole di ogni ordine e grado, che in queste settimane hanno partecipato a campagne di sensibilizzazione sul tema dell’autismo. Saranno presenti il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo che crede fermamente nei progetti di inserimento lavorativo a favore dei ragazzi con autismo, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore comunale ai Servizi sociali Rosi Pennino che per anni ha presieduto ParlAutismo (oggi guidato da Tiziana Amato) e il presidente della Fondazione Italiana Autismo Davide Faraone.

Dopo lo spettacolo, appuntamento in piazza Politeama, per la 15° fiaccolata, simbolo della rivendicazione dei servizi e dei diritti di tutte le persone con autismo.