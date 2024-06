Leda Gheriglio in scena con "Ti vitti asmr", suoni e visoni di un abuso sussurrato

Nello spazio arte Studia59 (ex cartiera De Magistris, successore Bellotti), il 7, l'8 e il 9 giugno andrà in scena la performance teatrale in cuffia “Ti vitti ASMR”. Tratto dal testo autobiografico “Ti vitti” della scrittrice Leda Gheriglio la rappresentazione andrà in scena in occasione delle giornate open dello spazio Studia59. La performance narra, in ASMR (rilassanti video sussurrati, in circolazione prevalentemente su Twich, YouTube e TikTok) il trauma di una minore in seguito a un abuso sessuale.

La performance

“Lo spettacolo - spiega Gheriglio - mette radici sul desiderio di soffermarsi su una forma che genera distacco dal contenuto e si concentri su una trance percettiva potenzialmente piacevole. Porto in scena una creatura alienata e aliena che sussurra, con l’ausilio di un lavoro sui suoni e le immagini di un abuso su una bambina piccola. L’intento - prosegue l'artista - è di prendere le distanze da un posizionamento vittimista e tragico, per puntare tutto sul rilassamento, il sonno, la noia, l’abbandono. In un’epoca che ha burocraticamente bandito la violenza celebrando un’etica carica di protocolli emotivi positivi, l’incontro - continua la scrittrice e performer Leda Gheriglio - è possibile solo nella sevizia consensuale”.

“Ti vitti” è un inno alla violenza che si traveste per avere accesso al pubblico, come il cavallo di legno a Troia. Dopo tutto, molti/e di noi sono cresciuti/e con pedofili/e e il sole sorge sempre ed è nato prima l’uovo o la gallina”, aggiunge l’artista. La performance offre un’esperienza simile ai contenuti ASMR accogliendo gli spettatori in uno spazio immersivo e cercando di ricreare l’esperienza sensoriale individuale, tramite l’uso di cuffie wirless. Sulla scena, è presente un dispositivo multimediale che simula un sistema televisivo a circuito chiuso, composto da telecamere, microfoni e cuffie per ascoltare i suoni sussurrati, uno schermo e luci avvolgenti.

Calendario e prenotazioni

La prima è fissata per venerdì 7 alle 22. Sabato 8 due repliche alle 21 e alle 22,30. Domenica 9 repliche alle 20,30 e alle 22. Per assistere allo spettacolo è necessario prenotarsi inviando una mail a tivittiasmr@gmail.com. Posti sono limitati per un massimo di 30 spettatori a replica. Prima della performance sarà possibile visitare Stidia59 e incontrare gli artisti che vi lavorano: Laura Pitingaro, Marta Orlando, Antonio Vassallo, Cristina Borinschi, Giuseppe Adamo, Andrea Masu, Leda Gheriglio e Masha Ishkhanova. Dalle 18 alle 21 di venerdì 7, dalle 11 alle 20 di sabato 8 e dalle 14 alle 19 e 30 di domenica 9. Le Slimy Girls (Thailandia) apriranno venerdì con il Crazy dirges & ballads, live show.