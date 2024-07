A Villa Filippina continua la rassegna teatrale "Estate Bianca": in scena lo spettacolo "Cabaret"

Serata decisamente tutta da ridere quella di venerdì a Villa Filippina. Secondo appuntamento il 5 luglio alle 21 con “Estate Bianca”, rassegna teatrale curata dall’attore, regista e autore palermitano Bibi Bianca.



In scena “Cabaret”. Lo spettacolo divertente e frizzante si snoda attraverso una serie di sketch e monologhi che intrattengono un pubblico più vasto possibile, toccando la satira di costume, i vizi e le mode dei media, senza dimenticare gli immancabili equivoci che danno vita alla comicità tipica dei classici dell'avanspettacolo italiano. Sul palco Bibi Bianca, Roberto Mannino e Giorgio Barone.



La rassegna “Estate Bianca” continua l’undici luglio con “Il Triunfu di Santa Rosalia”, spettacolo incentrato sul mito della “santuzza”, che nasce da canti settecenteschi palermitani tramandati dalla tradizione dei cantori “Orbi”. Lo spettacolo segue quindi tre segmenti, perché di essi si nutre: il poema che celebra vita, morte e miracoli della Santa, la vivacità del testo giullaresco, la poesia della laude rappresentazione privilegiata della spiritualità popolare.



Il 21 e il 28 luglio è la volta di “Brasilando”. Uno spettacolo allegro e frizzante, che è un viaggio in Brasile dal Rio Grande do Sul sino all'Amazzonia, attraverso la musica brasiliana e il narrare ironico.



I biglietti costano 10 euro, 15 con consumazione al tavolo, e si possono comprare direttamente al botteghino di Villa Filippina o prenotare telefonando.