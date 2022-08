Musica allo Steri, Antonio Forcione in concerto con Tears of Joy feat Luca Ciarla

“Un viaggio entusiasmante in giro per il mondo... passione, grazia e fuoco" come viene definito dal Times Antonio Forcione. Artista in possesso di grande originalità perché coniuga un inconsueto approccio tecnico ed un costante e raffinato senso della costruzione musicale.

In quartetto con lo spettacolo Tears of Joy, Forcione sarà in scena il 6 agosto alle ore 21.15 a Palazzo Chiaramonte Steri. La formazione internazionale è completata dal basso acustico di Matheus Nova, dalle percussioni di Jansen Santana e dal violino di Luca Ciarla, ospite speciale del quartetto.

L'affermazione del successo di Forcione è storia di talento, passione e d'una spasmodica ferocia nel riuscire con determinazione a cavar fuori dalla chitarra ogni suono o emozione possibile. Il risultato? Un mix di abbagliante virtuosismo, ritmi impetuosi, e un'ardente ambizione spirituale accoppiata ad un pizzico di umorismo innato. I suoi 17 album e i numerosi riconoscimenti, per non parlare di tutti i suoi concerti di beneficienza, lo hanno reso un artista molto amato.

Molisano di nascita ma da quasi quarant’anni londinese di adozione, Antonio Forcione è chitarrista applaudito ovunque nel mondo, dall’Europa all’India, dall’Australia all’Asia, vanta collaborazioni prestigiose in ogni ambito musicale e gode dell’ammirazione dichiarata di numerosi big, tra cui Paul McCartney e Paco De Lucia, mito mondiale della chitarra.

Sorretto da una tecnica altamente spettacolare, dalle sue chitarre (sempre acustiche ma spesso modificate nella struttura o nel raddoppio della cordiera) l’artista trae suoni di rara delicatezza, humour e passionalità mentre dal punto di vista stilistico ha saputo dare sorprendente omogeneità ad un orizzonte espressivo insolitamente ampio che contempla improvvisazione jazzistica e sonorità africane, cadenze tipiche del flamenco e suggestioni brasiliane, scale arabe ed indiane. L’evento è in collaborazione con Palermo Classica.