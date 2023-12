Al Teatro Libero va in scena "Susn", lo spettacolo di Herbert Achternbusch

Dal 14 al 16 dicembre alle 21.15, per la 56esima stagione internazionale del Teatro Libero in scena Susn, di Herbert Achternbusch con la traduzione di Luisa Gazzero Righi e la regia di Lelio Lecis, con Simeone Latini, Julia Pirchl, Andrea Giovanni Vinci e Tiziana Martucci. Una produzione Teatro Akròama di Cagliari.

Achternbusch scrive Susn nel 1979. Lo costruisce partendo da cinque storie di donna, tratte da romanzi, raccolte di storie e sceneggiature di film dello stesso autore. È incredibile, come queste storie, scritte in periodi diversi, anche lontani nel tempo, diano corpo a un testo dal tessuto assolutamente organico, tanto da farlo sembrare la storia coerente, di una donna nei diversi periodi della sua vita.

Un collage tanto abile da non apparire neppure tale. Cinque donne, distanziate da 10 anni di differenza l’una dall’altra, cinque fasi diverse della vita, cinque crisi diverse, cinque lingue diverse, di uno stesso viaggio: una sconfitta esistenziale. Puzzle di una vita in cui l'azione nasce soltanto dal linguaggio, Susn è un'opera atipica e originale, per la forma con cui prende corpo, ma riconduce a contenuti molto presenti nella drammaturgia tedesca contemporanea, decisamente attenta ai destini femminili. Destini femminili che raramente sono esempi di ripensamento passivo e che, pur nella sconfitta, rimangono sorretti dalla forza proterva del rifiuto, come estrema arma di opposizione. Biglietti a partire da 11 euro.