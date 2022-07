Storie (d')amare e d'amore: allo Spasimo lo spettacolo di parole e musica con Giusi Cataldo

Storie (d’)amare e d’amore è lo spettacolo di parole e musica che apre la stagione estiva dell'Associazione Siciliana Amici della Musica. Domenica 10 luglio alle ore 21 allo Spasimo sono protagoniste: Giusi Cataldo (attrice), Liliana Bernardi (violino) ed Elena Matteucci (pianoforte) in un reading-concerto, diretto dalla stessa Giusi Cataldo, incentrato sull’amore in tutti i suoi aspetti, in una prospettiva tutta al femminile.

Un progetto che vuole dare voce all’esperienza spirituale e terrena dell’amore vissuto da figure femminili. Il tutto testimoniato, nella molteplicità delle emozioni che trasporta, attraverso un programma di componimenti musicali e poetici altamente differenziato. Il repertorio scelto va da Shakespeare a Stefano Benni, dai coniugi Schumann a Nino Rota. Inoltre, presenti autori come Erich Fried, Adelia Prado, Maria do Rosario Pedreira, Alda Merini e l’ucraino Timur Kibirov.

Un viaggio tra le emozioni, vissute in epoche diverse da personalità differenti. Dieci figure femminili, tratte dall’ispirazione poetica e dalla vita reale, costituiscono l’argomento del concerto fra parole e musica. E rendono la musica necessaria, poiché le parole devono fermarsi proprio sulla soglia dove subentrano gli sguardi, i sorrisi, i suoni. Biglietto: 15 euro intero, 12 euro ridotto. I biglietti si possono acquistare presso il Teatro Santa Cecilia dal martedì al sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30, presso lo Spasimo dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19.30 oppure la sera dei concerti al botteghino dello Spasimo.