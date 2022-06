Stefano Piazza in "Piazza grande show": lo spettacolo all'Almoad di Carini

Al parco cittadino di Carini lo spettacolo dell'ormai famoso comico palermitano Stefano Piazza: "Piazza grande show". Monologhista di razza, capace di tenere il palco come pochi altri, con notevoli doti di improvvisazione, porta in scena un talk show imprevedibile di cabaret che lo vede raccontare curiosità e momenti inediti della sua esperienza web da anni girata in strada, creando momenti di brillante intrattenimento.