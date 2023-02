"Sono A-social", uno spettacolo per boomer in scena sul palco del Teatro Jolly

Al Teatro Jolly di Palermo va in scena “Sono A-Social” dal 24 febbraio al 19 marzo. Affibbiare l’appellativo "boomer" a un over 50 lo fa sentire ancora più vecchio, come se il tempo in cui vive non gli appartenesse più. L’ironia e la frustrazione che si celano dietro al rapporto con la tecnologia e l’inevitabile “gap” tra le vecchie e nuove generazioni, sono alla base della commedia scritta da Ernesto Maria Ponte e Salvo Rinaudo, con la collaborazione di Claudio Casisa.

La parola boomer non viene sempre usata dai ragazzi con cognizione di causa. Oltre al suo significato originale, boomer è diventato anche il sinonimo di “anacronistico”. E cosa c’è di più anacronistico di un 54nne che arranca, con innumerevoli tentativi, per entrare in un mondo social che ormai per l’80% appartiene solo ai più giovani.

Ed ecco che non una ruga o capel canuto bastano a far sentire un’età che avanza, ma una tecnologia social che corre più veloce del nostro invecchiamento. Ponte, con l’aiuto di una piccola band, cerca quindi di fare emergere quella malinconia giovanile che trova conforto con dei brani “anacronistici” come lui. E il divertimento è assicurato. Le musiche sono eseguite da Toni Greco, Corrado Nitto, Vincenzo Castello e Davide Puccio.

Orari e giorni di spettacolo: venerdì 10 febbraio ore 21.15; sabato 11 febbraio ore 17.00 e ore 21.15, domenica 12 Febbraio ore 17.30, venerdì 17 febbraio ore 21.15, sabato 18 Febbraio ore 17.00 e ore 21:15, domenica 19 febbraio ore 17.30. Costo del biglietto: 18 euro (intero); 16 euro (ridotto). Biglietti online disponibili sul circuito tickettando o sul sito www.teatrojolly.it o direttamente al botteghino del Teatro Jolly, in via Domenico Costantino 54/56.